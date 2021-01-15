В Ново-Савиновском районном суде Казани состоялся процесс по иску Роспотребнадзора Татарстана. Управление обвинило местного блогера в распространении клеветы и информации порочащей деловую репутацию ведомства.Все произошло в ноябре 2020 года, когда мужчина вместе с приятелем устроил скандал в холле Роспотребнадзора Татарстана. Они отказались носить медицинские маски как это положено и провоцировали женщин-специалистов на конфликт.Но разбирательство произошедшего началось со скандала. Блогер устроил шоу, отвечая на вопросы судьи. Весь процесс он планировал снять на камеру, но судья запретил съемку. В итоге препиравшегося мужчину вывели из зала приставы.А само судебное заседание завершилось попыткой дать отвод судье, которое заявил представитель блогера.