Спасенного во время пожара кота Тишку "усыновляет" ведущая телеканала

Кота спасли пожарные Фото: МЧС Татарстана

В республике близка к завершению история кота Тишки, которого спасли во время пожара в поселке Васильево Зеленодольского района сотрудники МЧС Татарстана. Напомним, что сам пожар произошел 12 января. Из задымленной квартиры успела выбежать 22-летняя хозяйка и вынести 2-летнего сына, кот Тишка остался внутри. Животное спасли пожарные, которые буквально откачали его. Позднее родственники хозяев обвинили Тишку в возгорании, но специалисты МЧС республики высказали свою версию - возгорание началось из-за детской шалости.

Кота привезли в местную ветклинику и оставили. На дорогостоящее лечение денег владельцы животного не оставили, и необходимую сумму собирали всем миром. В итоге Тишку решила "усыновить" ведущая канала "Россия 24" Екатерина Грачева. В ближайшее время, как только ветврачи позволят, животное будет отправлено в Москву.