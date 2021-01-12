Пожар в квартире первого этажа на улице Ленина в поселке Васильево Зеленодольского района республики начался днем 12 января. Об этом в МЧС сообщили очевидцы, увидевшие дым идущий из форточки. Прибывшие на место происшествия сотрудники службы спасения обнаружили, что молодая хозяйка квартиры и ее двухлетний сын успели выскочить на улицу. В квартире горели диван и стена.Женщина рассказала, что внутри остался домашний любимец - кот. Пожарные кинулись на помощь. В комнате они обнаружили закопченное и испуганное животное.- Бедолагу вынесли на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата, - сообщили в МЧС Татарстана. - Кота откачали и спасли.По предварительным данным, причиной возгорания могла стать детская шалость с огнем. Однако, по утверждениям свекрови спасшейся молодой женщины, виновник пожара – тот самый кот, который, по её словам, \\"постоянно ходил гадить за газовую плиту\\". Так ли это, теперь будут выяснять сотрудники МЧС Татарстана.