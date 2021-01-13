Пожар в поселке Васильево в Зеленодольском районе произошел вчера, 12 января, утром. 22-летняя хозяйка смогла вместе с двухлетним сыном выскочить из квартиры, заполненной едким дымом.Приехавшие пожарные смогли потушить огонь и даже вынесли из горящей квартиры забытого там питомца - двухлетнего кота Тишку. Роскошный кот британской породы с огромными глазами получил травление продуктами горения. Его пришлось откачивать при помощи маски спасаемого - все, как в зарубежных фильмах: кислород к носу, осоловевшие глаза кота оживают, и речь за кадром: \\"Дышит, дышит сам...\\"На утро в соцсетях появился пост. Оказывается, Тишка стал после пожара бездомным. Хозяева привезли животное в ветклинику и оставили. Тишке необходимо лечение, побыть в боксе с кислородом, но средств на это у семьи нет. Вот неравнодушные люди и выставили текст с просьбой собрать средства для лечения кота.Под этим постом тут же посыпались комментарии, в основном - осуждающие владельцев. Припомнили и странные версии начала пожара, которые погорельцы выдвинули дознавателям.Так, свекровь молодой матери сообщила, что кот гадил за газовой плитой, вот и произошло короткое замыкание. Но с какой стати оно там возникло не уточнила.Далее родственники погорельцев сообщили, что кот уже выскочил из-за плиты с горящим хвостом, запрыгнул на диван, подпалив его, так и начался пожар.Официальная же версия МЧС Татарстана - детская шалость. Оставленный без присмотра двухлетний мальчик мог чиркнуть спичкой, и случайно поджечь мебель в комнате.Кстати, деньги на лечение кота Тишки сейчас собирают всем миром. Появились и желающие взять его в новую семью. Тем временем в соцсетях люди, представляющиеся владельцами кота, уверяют, что оставили животное в ветклинике временно, пока не встанут на ноги после пожара.