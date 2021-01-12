Сотрудники прокуратуры проверят сообщения жителей Казани и Набережных Челнов, которые пожаловались на повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги. Ранее \\"Комсомолка\\" писала, что матери двух детей, проживающей на улице Чуйкова в столице Татарстана пришел счет на сумму более 31,5 тысячи рублей. За одно только горячее водоснабжение с женщины требовали 13,4 тысячи рублей.В Набережных Челнах же горожане начали создавать целые сообщества недовольных ростом цен на ЖКУ. В один из таких чатов среди прочих вступила некто Анастасия Н. За отопление квартиры площадью 42,5 квадратных метров, как она утверждает, ей пришло 2 тысячи рублей. В общем же кварплата за этот месяц составила 4,6 тысячи рублей.