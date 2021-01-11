Очень неприятный “новогодний подарок” получила жительница дома №53 на улице Чуйкова в Казани. В новогодние праздники ей пришел счет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно нему, за декабрь женщина, проживающая в квартире площадью 45 квадратных метров, должна более 31,5 тысячи рублей.- Просто кто-то из дома не сдал показания счетчиков, а наказывают меня - маму двоих детей, которая платит все вовремя и показания счетчиков сдает так же в срок, - пишет женщина в социальных сетях. - К слову, после увиденной цифры стало плохо. Если и наказывают, то пусть тех, кто копит годами эти долги.За одно только горячее водоснабжение с женщины требуют 13,4 тысячи рублей. Водоотведение в декабре обошлось ей в 5,2 тысячи рублей, холодное водоснабжение и электроснабжение - по 4 тысячи рублей, отопление - 2,8 тысячи рублей. Горожанка уже написала жалобы в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор Татарстана.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХЖители Набережных Челнов начали создавать в соцсетях и мессенджерах целые сообщества недовольных ростом тарифов на ЖКУ. В одно из таких вступила уже почти тысяча человек. Они собираются создать петицию- Мы собрались все вместе, потому что недовольны нашими управляющими компаниями по разным вопросам и, в первую очередь, на сегодня тарифами ЖКХ. Наша задача разобраться с новыми цифрами в квитанциях, законностью их формирования, - пишет администратор этого чата.Среди недовольных - некто Анастасия Н. За отопление квартиры площадью 42,5 квадратных метров, как она утверждает, ей пришло 2 тысячи рублей. В общем же кварплата за этот месяц составила 4,6 тысячи рублей.- Никогда так не начисляли. Не знаю много это или мало, но большую часть декабря батареи были не кипяток, - пишет Анастасия Н.В БАШКОРТОСТАНЕ ПОДОБНЫЙ ВОПРОС УЖЕ РЕШАЕТСЯПока жители Татарстана пытаются понять, причины изменения привычных тарифов за ЖКУ, глава Башкирии Радий Хабиров призвал вернуть деньги тем, кому пришли необоснованные счета.Министр ЖКХ республики Борис Беляев связал рост цен на тепло по итогам декабря с понижением температуры и, возможно, некорректной работой общедомовых приборов учета. Однако Хабирова такое объяснение не устроило.Ранее жители Башкирии также жаловались на платежки за декабрь. В ряде квитанций стоимость отопления выросла на 30-40% по сравнению с предыдущим месяцем.В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ЗАПУСТИЛИ \\"ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ\\"Вопрос повышенных счетов ЖКУ, кажется, начали решать и в татарстанском Альметьевске. Там запустили \\"горячую линию\\", на которую круглосуточно будут приниматься сообщения, связанные с начислением за отопление.С 8.00 до 17.00 в будни специалист будет разбираться с начислениями каждой квартиры в индивидуальном порядке. После 17.00 звонки будет принимать диспетчер, который передаст жалобу специалисту утром следующего дня.\\"Комсомолка\\" направила письмо в Госкомитет по тарифам Татарстана с вопросом об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг. На момент публикации данной статьи ответа пока не поступило.