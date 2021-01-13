Казанский памятник революционеру Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину, который 66 лет находился на площади Свободы, был снят с постамента и отправлен на реконструкцию в ноябре прошлого года.Как оказалось, работы должны завершиться уже весной 2021. Об этом на итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия заявил его глава Иван Гущин.Он заметил, что монумент работы скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегело почистили специальными щадящими средствами, а все блоки из натурального кварцита - были отправлены для реконструкции на камнеобрабатывающий завод в Кукмор.Ранее “Комсомолка” писала, что кубинцы выступили с желанием помочь Казани в восстановлении памятника Ленина. В Гавану поступали просьбы иностранцев, проживающих в Татарстане, о помощи. Кубинцы боялись, что монумент и редкие плиты уничтожат, так как выделенных денег не хватит на их восстановление.