В Казани с постамента сняли памятник Ленину на площади Свободы

Во время демонтажа памятника. Фото "Казанский репортер"

Сегодня, 11 октября, в столице Татарстана на площади Свободы при помощи спецтехники с постамента сняли и увезли на реставрацию памятник Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину. Монумент работы скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегело отправился на Кукморский камнеобрабатывающий завод.

Генеральная обработка скульптуры будет проведена впервые за 66 года установки памятника - на площади он появился в 1954 году. Для его очистки будут использованы специальные щадящие моющие средства.

Пройдет усиление фундамента постамента, где каждый блок пройдет спецочистку и укрепление, иначе памятник мог упасть.