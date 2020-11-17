Кубинцы хотят помочь в восстановлении памятника Ленина на площади Свободы в Казани

Из Казани в Гавану поступают просьбы местных кубинцев о помощи в восстановлении монумента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана планируют восстановить памятник Ленина на площади Свободы в Казани. Впервые за 66 лет его сняли с постамента. Реставрация потребует 44 миллиона рублей из республиканского и федерального бюджетов.

Принять участие в работах, как оказалось, хотят и официальные представители Гаваны. Они направили соответствующее обращение к Коммунистической партии Кубы, а также к Национальному собранию народной власти страны, сообщает cubano.comunista.

В письме властям отмечено, что из Казани в Гавану поступают просьбы иностранцев о помощи в восстановлении монумента. Кубинцы бояться, что памятник и редкие плиты уничтожат, так как выделенных денег не хватит на их восстановление, и заменят на нечто другое.

- В ответ на финансовую и организационную помощь в процессе восстановления купола Капитолия в Гаване, блестяще организованный российскими специалистами на российские деньги к 500-летию Гаваны в 2019 году, кубинцы должны поддержать восстановление памятника Владимиру Ленину в центре Казани, - отмечает глава Исторического комитета Гаваны Эсебио Эспенклер.

Кубинцы готовы помочь Татарстану как финансово, так и прислав в республику своих специалистов.