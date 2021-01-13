Утром в среду, 13 января, на востоке Татарстана – в Муслюмово, были зафиксированы морозы до -38,7 градуса. Несильно теплее было и в других частях республики. При этом, например, в Казани сильный холод стал причиной временного приостановления движения троллейбусов и трамваев. Дело в обрыве проводов, которые замерзли, сообщают в пресс-службе мэрии города.Сейчас “Метроэлектротранс\\" ведет работу в усиленном режиме. Из-за морозов в режим повышенной готовности были переведены также силы и средства МЧС республики.