О проблеме жительницы Казани, которой пришел счет за коммунальные услуги в размере 31,5 тысячи рублей, узнали не только в прокуратуре Татарстана, но и в республиканском министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. Замглавы ведомства Алексей Фролов сообщил, что в начислении управляющей компании есть ошибка, которую они обязательно выяснят.По словам Фролова, вопрос уже отрегулирован управляющей компанией, женщине будет сделан перерасчет.Ранее “Комсомолка” писала, что жители Набережных Челнов начали создавать целые сообщества недовольных ростом цен на ЖКУ. Сотрудники прокуратуры уже сообщили, что проверят сообщения горожан.