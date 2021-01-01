В министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области прошло трожественное мероприятие - состоялась процедура выбора имени для кота, который стал заместителем министра ведомства. Четвероногий и усатый кот стал чиновником и занимается охраной животного мира.После того, как кота нашли и спасли от неминуемой смерти - кто-то посадил его в мешок и выбросил в мусор, мешок развязали за минуту до его отправки в сепаратор, кот после осмотра ветеринарами переехал в здание министерства. Несколько дней он не имел своей клички, и в адрес ведомства поступило более 20 вариантов имён. Среди них были попытки назвать его Мишкой в честь его спасителя Михаила Тукаша, Счастливчик, Феникс и даже Мусор.К выбору клички сотрудники министерства подошли ответственно - они написали имена на листочках и повесили на верёвку. Кот сам выбрал имя, указав лапкой и мордочкой на имя Кайт.Теперь самый известный в Ульяновской области кот нашел не только новый дом, но и получил новую должность.