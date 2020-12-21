«Еще бы немного и мог бы попасть в сепаратор»: в Ульяновске на станции сортировки мусора спасли кота в мешке

Кот едва не погиб. Фото: скриншот с видео

В Ульяновске на станции переработки мусора на сортировочной ленте обнаружили странный мешок. Один из сотрудников Горкомхоза снял его с конвейера, чтобы вскрыть и рассортировать отходы. Заглянув внутрь мужчина даже немного испугался – в мешке кто-то шевелился. В итоге оттуда выглянула черно-белая морда кота. Животное было настолько перепугано, что не стало убегать от человека. Мало того пообвыкнув на руках спасшего его мужчины кот даже позволял себя гладить.

- К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно, – сообщил директор регионального оператора Горкомхоз Игорь Перфильев. - Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор.

Кто приютит спасенного от верной смерти кота, пока неизвестно. Ему еще предстоит пройти осмотр у ветврача.