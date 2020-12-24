Черно-белый красавец-кот, спасенный 21 декабря на станции сортировки мусора в Ульяновске, нашел себе работу. Еще недавно его жизнь висела буквально на волоске - кто-то завязал его в мешок и выбросил в мусор, и, не найдя его сотрудник станции, он мог бы попасть в сепаратор и погибнуть. Но мурлыка родился с девятью жизнями, и использовал свои уникальные возможности.Кота после находки отвезли к ветеринарам. Там его осмотрели, и признали, что он когда-то был домашним, здоров и весьма упитан. Медики обработали его от блох, назначили день для прививок и оставили отдыхать - животное испытало сильный стресс, он мог провести в мешке завязанным примерно 12 часов.Для кота уже нашли работу - его решили назначить замминистра природы и цикличной экономики в Ульяновской области. Об этом сообщила и.о. министра Гульнара Тухватулина. В ближайшее время кот переедет в министерство, где и будет проживать. Ухаживать за новым замминистра будут все сотрудники ведомства.Сортировщик Михаил Тукаш и директор ООО «Горкомхоз» награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира.