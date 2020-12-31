Перед самым Новым годом 2021 – 31 декабря, глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов вручил ключи от нового дома 14-летнем Ивану Павлинову и его семье. Их прежний дом в селе Большие Полянки сгорел во время пожара. Тогда под утро 19 ноября Иван проснулся от сигнала пожарного извещателя. Мамы не было дома – ушла на работу. Надо было что-то делать, но огонь уже перекрыл пути к спасению. Тогда подросток выбил окно и через него вытащил на улицу своих младших братьев – 10-летнего мальчика и 7-летних близнецов.За этот смелый поступок Ивана Павлинова уже чествовали в Казанской Ратуше на Дне героев Отечества, а также во время церемонии награждения «Герои нашего времени». Кроме того, Иван был приглашен на республиканскую елку, которая прошла 25 декабря в Казани, а также сотрудники МЧС Татарстана перед Новым годом вручили подростку велосипед.Теперь же Ивану и его семье вручили ключи от нового дома, деньги на который нашли после распоряжения президента республики Рустама Минниханова. За счет районного бюджета и помощи спонсоров в нем сделали ремонт, обставили мебелью и бытовой техникой.