В Татарстане 14-летний подросток спас во время пожара трех братьев

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Возгорание в частном доме многодетной семьи в переулке Майском в селе Большие Полянки Алексеевского района республики начался под утро 19 ноября. В этот момент в деревянном доме спали четверо братьев, родителей дома не было. 14-летний старший сын - Иван Павлинов, проснулся от назойливого сигнала пожарного извещателя, но выход из дома уже был отрезан огнем. Подросток не растерялся - он разбудил братьев, разбил окно и вытащил всех на улицу.

Дом сильно пострадал, но дети спаслись Фото: МЧС Татарстана

В это время к дому уже мчались пожарные - возгорание заметили соседи и вызвали МЧС.

К приезду спасателей дом и сарай были уже объяты огнем.

- Благодаря отважным действиям Ивана удалось сохранить жизни трех его братьев, и его самого, - рассказали в МЧС Татарстана. - Автономные пожарные извещатели были установлены в доме многодетной семьи по республиканской программе обеспечения безопасности многодетных семей и одиноких пенсионеров.

В семье Павлиновых четверо мальчиков - Ивану 14 лет, среднему сыну 10 лет, и двое семилетних близнецов.

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС Татарстана Фото: МЧС Татарстана

С огнем удалось справиться, но дом сильно пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС республики.