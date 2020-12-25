Сотрудники МЧС Татарстана на торжественной линейке в Большеполянской школе Алексеевского района вручили велосипед 14-летнему Ивану Павлинову, который спас из горящего дома своих троих младших братьев – 10-летнего и 7-летних близнецов.- Раньше у меня был простой велосипед, а этот скоростной, современный. Спасибо за подарок, - поблагодарил Иван.За его поступок школьника из села Большие Полянки уже чествовали в Казанской Ратуше на Дне героев Отечества, а также во время церемонии награждения «Герои нашего времени». Кроме того, Иван был приглашен на республиканскую елку, которая проходит сегодня, 25 декабря, в Казани. Сообщает администрация Алексеевского района.Напомним, пожар в доме мальчика произошел под утро 19 ноября. Родителей тогда не было, дети спали. Иван проснулся от сигнала пожарного извещателя. Огонь быстро распространился и уже перегородил пути к спасению. Тогда мальчик разбуди своих младших братьев, разбил окно и через него вытащил всех на улицу. Благодаря его действиям на пожаре никто не пострадал.