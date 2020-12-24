Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пообещал окончательно решить проблему отсутствия в городе больших автобусов в первой половине 2021 года. Напомним, после как мэрия татарстанского автограда была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”, о просторном общественном транспорте местные жители могли только мечтать. На замену автобусам вышли тесные маршрутки. Ситуация должна была решиться к концу мая текущего года, но пандемия коронавируса изменила все планы.До конца года на дороги Набережных Челнов должны выйти десять \\"МАЗ\\"ов, три из которых уже прибыли в город. Еще одна партия минских автобусов будет доставлена в город в январе 2021 года. После уже поставщик отправит в город еще 40 больших автобусов.