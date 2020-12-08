Новый год 2021 в Казани: открытие главной елки обойдется городу в 1,5 миллиона рублей

Ранее Роспотребнадзор Татарстана разрешил местным жителям посещать уличные елки и ледовые городки. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Власти Казани потратят почти 1,5 миллиона рублей на церемонию открытия главной городской елки. Накануне был определен победитель тендера, организованного Дирекцией по конкурсной политике и закупкам столицы Татарстана.

Подрядчик должен будет провести концерт продолжительностью 3,5 часа с участием ведущих, танцевальных коллективов, певцов и ансамблей. Также на празднике должны состоятся выступление Деда Мороза и Снегурочки и театральный перформанс.

За соблюдением горожанами социальной дистанции во время открытия елки будут следить контролеры-распорядители.

В прошлом году это же мероприятие обошлось столице Татарстана в 4 миллиона рублей.

Напомним, ранее власти Татарстана советовали местным жителям встретить Новый 2021 год дома. При этом местный Роспотребнадзор разрешил гражданам посещать уличные елки и ледовые городки.