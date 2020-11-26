Власти Татарстана советуют населению провести Новый год 2021 дома

После стольких месяцев пандемии важно быть с близкими, в кругу семьи. Фото: Тимур ХАНОВ

Власти Татарстана порекомендовали населению провести грядущие новогодние праздники дома. Об этом сегодня, 26 ноября, на брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. По ее словам, так у людей будет меньше шансов заразиться коронавирусом.

Кроме того, после стольких месяцев пандемии, по мнению Галимовой, важно быть с близкими, в кругу семьи.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Татарстана разрешил посещать новогодние елки и ледовые городки на улицах. А вот от корпоративов в управлении порекомендовали отказаться, но запрещать их не стали - в кафе и ресторанах могут присутствовать не более 100 человек с расчетом по 4 квадратных метра площади на каждого из них.

По последним данным, в Татарстане COVID-19 заразились 10 тысяч человек.