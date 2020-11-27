Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Татарстане экс-полицейского, обвиняемого в использовании рабского труда, просят отправить в колонию на 14 лет

Сам же подсудимый просит о снисхождении и учесть, что он воспитывает двух детей
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Вскоре будет вынесен приговор по данному делу.

Вскоре будет вынесен приговор по данному делу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксубаевском районном суде Татарстана близится к завершению рассмотрение уголовного дела о превышении должностных полномочий и использовании рабского труда. На скамье подсудимых бывший полицейский из Нурлатного района Динар Гафиятов. По версии следствия, мужчину задержал местного жителя по ложному обвинению в краже и увез на ферму отцу, чтобы тот там бесплатно работал.

Жертву освободили благодаря настойчивой родственнице, которая начала разыскивать пропавшего брата.

Прокурор Аксубаевского района потребовал отправить Гафиятова в колонию на 14 лет. Сам подсудимый считает, что суд должен отнестись к нему со снисхождением - он воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Приговор будет вынесен чуть позже. "Комсомолка" следит за ситуацией.

Криминал