2019-07-11T17:34:13+03:00
Происшествия

В Татарстане правоохранители проверяют историю с полицейскими-рабовладельцами

Местный тракторист утверждает, что его похитили и заставляли убирать навоз, чистить туалет, а также ошпарили кипятком руки
Дмитрий РОМАНОВ
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Мужчина утверждает, что на ферме его били как сами братья-полицейские, так их отец.Мужчина утверждает, что на ферме его били как сами братья-полицейские, так их отец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В середине мая этого года жительница Альметьевска Зухра приехала к своему 47-летнему брату Идрису в село Чулпаново Нурлатского района Татарстана. Но на дверях дома родственника висел замок, а его соседи только пожали плечами: «Да мы уж несколько дней его не видели. Вроде, ничего никому нее говорил, куда отправится». Не знали, куда пропал их тракторист и в крестьянско-фермерском хозяйстве.

Встревоженная женщина написала заявление в полицию о пропаже брата. Прошло всего несколько дней и ей позвонили: «Нашелся! Загулял у знакомых!». Зухра обрадовалась, что вскоре увидит брата, но так его и не дождалась. Тогда она снова обратилась в полицию, и спустя некоторое время он ей сам позвонил: «Я дома!».

Женщина поспешила обратно в село, чтобы лично удостовериться в том, что все в порядке. Тогда Идрис рассказал Зухре, где он на самом деле пропадал с 8 мая. По словам мужчины, в доме знакомого его задержали два брата-полицейских Динар и Ленар Гафиятовы.

Они, мол, заявили, что мужчины причастны к ограблению в магазине. Сначала братья задержанных привезли в отдел полиции, а затем ночью переправили Идриса в дом к своему отцу в село Новое Демкино Аксубаевского района. Там у семьи полицейских ферма - пять быков и четыре коровы. Глава «клана» Гафиятовых перенес инсульт, и ему было сложно ухаживать за скотом.

Вот сыновья-полицейские, как полагают родственники Идриса, и поставляли своему отцу бесплатную рабочую силу для работы на ферме, то есть попросту рабов.

По словам Идриса, когда они объяснили, что от него требуется, он возмутился: «Не буду ничего делать! Отпустите домой!». Но полицейские якобы пообещали мужчине большие проблемы, если он попытается сбежать и не исполнять приказания хозяев. Идрис подчинился - родных и знакомых в Аксубаевском районе у него нет, идти за помощью не к кому.

В итоге работал привезенный братьями-полицейскими тракторист с раннего утра и до полуночи. Убирался в хлеву, собирал навоз. Время от времени его избивали члены «клана» Гафиятовых. Идрис рассказал следователям, что это были и братья, и их отец. А однажды за то, что он отказался чистить уличный туалет, ему обварили кипятком руки.

Утверждается, что, когда Зухра в первый раз подала заявление о пропаже брата, Динар и Ленар привезли его в отдел полиции Нурлатского района. Они предъявили своим коллегам живого и здорового тракториста. Там в личности мужчины убедились и закрыли разыскное дело, а сестре сообщили, что брата нашли. Однако после этого Идриса не отпустили, а вернули на ту самую ферму.

После того, как его сестра снова написала заявление о розыске, то по словам Идриса, братья-полицейские вернули его в Нурлатский район и оставили на дороге неподалеку от села. В то, что его держали, по сути, в рабстве, мужчине никто не поверил.

Зухра же сначала настояла на переезде брата к ней в Альметьевск, а потом подаче заявление в следственный комитет Татарстана. Сам Идрис делать этого опасался. Как сообщил он следователям, братья говорили ему, что он уже не первый, кто работает у них на ферме, и у них такие связи, что они ничего не боятся.

Какие конкретно связи у «клана» Гафиятовых, теперь будут разбираться следователи и сотрудники МВД Татарстана. В ведомстве, где несут службу Дингар и Ленар, начали служебную проверку по факту заявления Идриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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