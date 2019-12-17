В Казани арестован полицейский, которого подозревают в том, что он "подарил" отцу раба

В Советском районном суде Казани удовлетворили ходатайство следствия об аресте оперуполномоченного МВД Татарстана Динара Гафиятова. Полицейский стал пока единственным фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с применением насилия и в незаконном лишении свободы. Под стражей оперативник будет находиться до 9 февраля 2020 года.

Отметим, что данное уголовное дело было возбуждено после проведенной проверки по факту нахождения рабов на одной из татарстанских ферм.

Как ранее писала "Комсомольская правда-Казань", все началось в мае этого года с исчезновения в селе Чулпаново Нурлатского района республики 47-летнего Идриса. Мужчину в итоге начала разыскивать его сестра Зухра. Приехав в село, женщина узнала от соседей брата узнала, что его уже несколько дней никто не видел. Идрис работал трактористом в крестьянско-фермерском хозяйстве, но и там он давно уже не появлялся.

Зухра написала заявление в полицию о пропаже брата, а через некоторое время ей позвонили: «Нашелся! Загулял у знакомых!». Женщина обрадовалась, что вскоре увидит брата, но домой он так и не вернулся. Пришлось снова писать заявление о пропаже родственника, и спустя некоторое время он ей сам позвонил: «Я дома!».

Приехавшая в отчий дом, где проживал Идрис, его сестра выяснила у него, что все это время он находился в рабстве. По словам мужчины, его в доме знакомого по подозрению в ограблении задержали два брата-полицейских Динар и Ленар Гафиятовы. Они-то и увезли его в Аксубаевский район на ферму своего отца.

Удивленным родственникам Идрис рассказал, что братья-полицейские обвинили его и другого односельчанина в ограблении магазина. Задержав 8 мая, их сначала привезли в отдел полиции, а затем ночью братья Гафиятовы переправили его в дом к своему отцу в село Новое Демкино Аксубаевского района, утверждает Идрис. Там у семьи полицейских ферма - пять быков и четыре коровы. Глава «клана» Гафиятовых перенес инсульт, и ему было сложно ухаживать за всем этим скотом.

Вот сыновья-полицейские, как полагают родственники Идриса, и поставляли своему отцу бесплатную рабочую силу для работы на ферме, то есть попросту рабов.

По словам Идриса, когда ему объяснили, зачем его привезли туда и что от него требуется, то он возмутился: «Не буду ничего делать! Отпустите домой!». Но полицейские якобы пообещали мужчине большие проблемы, если он попытается сбежать и не исполнять приказания хозяев. Идрис вынужден был подчиниться - родных и знакомых в Аксубаевском районе у него нет, идти за помощью не к кому.

Работал привезенный братьями-полицейскими, по словам тракториста, с раннего утра и до полуночи. Убирался в хлеву, собирал навоз. Время от времени его избивали члены «клана» Гафиятовых. Идрис рассказал следователям, что это были и братья, и их отец. А однажды за то, что он отказался чистить уличный туалет, ему обварили кипятком руки.

По версии следствия, когда сестра в первый раз подала заявление о пропаже брата, Динар и Ленар привезли его в отдел полиции Нурлатского района. Там они предъявили своим коллегам живого и здорового тракториста, а когда в целости и сохранности пропавшего убедились их коллеги и закрыли разыскное дело, то Идриса сразу увезли обратно на туже ферму. Отпускать его видимо не планировали.

В ответ на повторное заявление Зухры о пропаже брата, по словам Идриса, братья-полицейские вернули его в Нурлатский район и оставили на дороге неподалеку от села. В то, что его держали, по сути, в рабстве, мужчине сначала никто не поверил.

Встревоженная рассказом брата Зухра сначала настояла на переезде мужчины к ней в Альметьевск, а потом они подали заявление в следственный комитет Татарстана. Уже при разговоре со следователем Идрис рассказал, что братья-полицейские говорили ему, что он уже не первый, кто работает у них на ферме, и у них такие связи, что они ничего не боятся.

Пока доследственная проверка завершилась возбуждением уголовных дел в отношении одного из братьев Гафиятовых, Динара. Второй - Ленар, продолжает служить в полиции. Чем закончится проверка для него - пока неизвестно.