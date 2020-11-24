В Казани на улице Гвардейской трамвай сошел с рельсов

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В столице Татарстана утром 24 ноября во время движения сошел с рельсов трамвай. Многотонная машина перегородила проезжую часть улицы Гвардейской в районе остановки общественного транспорта "Сады".

Пока неизвестно, были ли на момент происшествия в салоне трамвая пассажиры, и пострадали ли они.

Выясняются причины схода, устраняются последствия дорожно-транспортного происшествия.

Движение по улице Гвардейская затруднено, сообщают "Комсомолке" очевидцы. Они же и предполагают, что трамвай мог сойти с рельсов из-за выпавшего снега.

Напомним, это уже не первое ЧП со сходом трамвая с рельсов на этой улице. Там же не так давно вагон протаранил несколько машин, один человек пострадал.