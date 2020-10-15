В Казани трамвай протаранил автомобили: один человек госпитализирован

Трамвай протащил машину по рельсам. Фото: скриншот с видео

Очередная авария с участием трамвая, и легковушек произошла сегодня, 15 октября, в 8.35 в Советском районе столицы Татарстана. На улице Гвардейской, напротив дома №45а, вагон маршрута №4, скатился назад и врезался в автомобиль, водитель которого в этот момент пытался совершить разворот. Трамвай протащил машину по рельсам и сбил ею автомобиль "Шевроле Лачетти". В свою очередь иномарка врезалась в "КИА", а ту уже отбросило на "Дэу Матиз".

В результате аварии травмы получил водитель первого авто, его с места ДТП госпитализировали.

- В момент столкновения в салоне общественного транспорта находилось 20 пассажиров, - рассказали в МВД Татарстана.

Напомним, это не первая авария в Казани с участием трамвая за последние недели. Так, 7 октября в Приволжском районе города вагон на скорости снес три грузовика. В результате чего один из водителей получил травмы и был госпитализирован.