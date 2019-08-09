В Казани трамвай слетел с рельс и перегородил проезд машинам
В эту пятницу, 9 августа, в Казани на улице Гвардейская около остановки общественного транспорта «Сады» по неизвестным пока причинам с рельс сошел трамвай. Причем вагон не просто сошел, а как будто вылетел и оказался на дороге. Он встал поперек движения и перекрыл его.
Тут же образовалась автомобильная пробка. Водители не знали, как объехать возникший на проезжей части трамвай. В соцсетях по словам очевидцев, самые отчаянные автомобилисты использовали для этого трамвайные пути с которых слетел тот самый вагон.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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