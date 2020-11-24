Число летальных случаев коронавируса в Чувашии резко выросло до 240

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились сразу шесть смертей от коронавируса. Так, число летальных случаев инфекции там резко выросло до 240. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели 318,3 тысячи тестов на коронавирус. Исследования помогли выявить 11 821 больного (113 - накануне). На данный момент большая часть из них - 10 533 человека, выздоровела, но новые случаи инфекции продолжают выявляться ежедневно.

Из-за обострившейся ситуации с COVID-19 власти региона вынуждены вводить новые меры: останавливать работу фуд-кортов в ТЦ, а также отправлять старшеклассников и студентов ряда крупных городов на временное дистанционное обучение.