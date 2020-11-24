Старшеклассников Чебоксар и Новочебоксарска отправят на дистанционное обучение

Эти решения могут быть скорректированы в течение недели с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что с этого вторника, 24 ноября, из-за обострившейся ситуации с коронавирусом, на дистанционное обучение будут отправлены старшеклассники, а также студенты Чебоксар и Новочебоксарска. Онлайн они будут учиться ближайшие две недели, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Также ближайшие две недели по всей республике не будут работать учреждения дополнительного образования. Эти решения могут быть скорректированы в течение недели с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации.