Из-за коронавируса в торговых центрах Чувашии вновь приостановили работу фуд-кортов

Всему виной обострившаяся в регионе ситуация с коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед осенними каникулами власти Чувашии запретили торговым центрам впускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных законных представителей. С этого же дня - 24 ноября, решено приостановить в ТЦ и работу фуд-кортов. Всему виной обострившаяся в регионе ситуация с коронавирусной инфекцией.

Глава республики Олег Николаев уже подписал указ о запрете оказания услуг общепита на территории торговых центров. Кафе и рестораны могут работать лишь на вынос или доставку.

Отметим, что с октября заведения общественного питания Чувашии вне зависимости от их расположения не могут обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00, а также проводить банкеты в любое другое время.