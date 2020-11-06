Новые ограничения из-за коронавируса: В Чувашии несовершеннолетним запретят ходить в торговые центры без родителей

Несовершеннолетних также перестанут пускать одних в торгово-развлекательные центры и объекты общественного питания в ТЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 6 ноября, на заседании местного оперштаба по борьбе с коронавирусом в Чувашии обсудили предложение запретить подросткам до 18 лет ходить в торговые центры без родителей или других законных представителей. Власти республики поддержали эту инициативу, заметив, что внесут изменения в соответствующий указ.

Несовершеннолетних также перестанут пускать одних в торгово-развлекательные центры и объекты общественного питания в ТЦ. Ограничение будет действовать как во время осенних каникул, так и после их завершения. Оно должно помочь остановить в регионе распространение COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в Чувашии инфекцию подхватили 10 262 местных жителя. На данный момент большая их часть - 8 790 человек, выздоровела, но зараженные выявляются ежедневно. Кроме того, в регионе зафиксировали уже 164 смерти больных COVID-19.