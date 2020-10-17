В Чувашии из-за коронавируса запретили банкеты в кафе и ресторанах

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Сегодня, 17 октября, глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в свой указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Согласно им, в регионе на предприятиях общественного питания – кафе и ресторанах, запрещается проводить банкеты. Данное ограничение будет действовать до особого распоряжения главы региона.

В то же время в столице Чувашии – Чебоксарах, городские власти с 17 октября разрешили перевозчикам не обслуживать пассажиров общественного транспорта, которые не соблюдают масочный режим - он либо выходит из салона, либо надевает маску.