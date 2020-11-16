Татарстану вернут более миллиарда рублей за строительство новой инфекционной больницы

Строительство и оснащение нового здания РКИБ обошлось республике в 1,8 миллиардов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Строительство и оснащение нового здания республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Казани обошлось Татарстану в 1,8 миллиарда рублей. Работы проводились за счет местного бюджета. Теперь же стало известно, что большую часть из этой суммы - 1,09 миллиарда, региону возместит федеральный центр. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, новый корпус РКИБ Татарстана возвели за 100 дней и открыли 10 августа текущего года. В здании площадью порядка 15 тысяч квадратных метров четыре этажа. Оно рассчитано на 232 койки, но в случае необходимости может вместить и до 500 пациентов. В торжественной церемонии открытия медучреждения принял участие глава Миздрава России Михаил Мурашко.