Новый корпус инфекционной больницы в Казани построили за 100 дней

В Казани завершилось строительство нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. Работы над его возведением велись 100 дней. Сегодня, 5 августа, подрядчик получил заключение Госстройнадзора о соответствии здания требованиям технической документации.

В корпусе площадью порядка 15 тысяч квадратных метров четыре этажа. Он рассчитан на 232 койки, но в случаи необходимости может вместить в себя до 500.

- Корпус планируется оснастить современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием, - сообщает пресс-служба местного Минздрава.

Отметим, что сейчас в медучерждении завершается установка оборудования, мебели и проводятся пуско-наладочные работы. Открыть его планируют 10 августа.

Напомним, ранее стройку нового корпуса инфекционной больницы посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Столь быструю работу он назвал “сплавом технологий оптимизаций рабочих процессов”.