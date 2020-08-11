В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы, который построили за 100 дней

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В понедельник, 10 августа, в Казани открыли новый корпус инфекционной больницы, который был построен за 100 дней. В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Миздрава России Михаил Мурашко, мэр города Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

- Сегодня эта больница очень востребована, - заметил Минниханов. - Нам нужно выходить на плановую медицинскую помощь. К сожалению, мы были вынуждены перепрофилировать наши медучреждения на решение задач, связанных с пандемией. Хочу поблагодарить всех медицинских работников. К нашей радости, тяжелых случаев коронавируса меньше и меньше. Я очень надеюсь, что данная проблема будет решена.

Мурашко, в свою очередь, отметил, что инфекционный корпус в Казани стал 22-м объектом, который вводится в стране в очень сжатые сроки.

После, глава республики и министр здравоохранения страны осмотрели помещения нового медкорпуса. Напомним, в здании площадью порядка 15 тысяч квадратных метров четыре этажа. Оно рассчитано на 232 койки, но в случаи необходимости может вместить в себя до 500.

Большинство оборудования в медучреждении - отечественного производства.