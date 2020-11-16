Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил чиновникам следить за наличием лекарств в аптеках

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В связи с ажиотажем в татарстанских аптеках, который хоть и спадает в целом, но местами остается высоким, мэр Набережных Челнов Наиль Мегдеев поручил чиновникам держать на контроле наличие необходимых лекарств. Он заметил, что приобретение препаратов - полномочия властей Татарстана, но это не снимает ответственности с администрации города.

- Понятно, что это частные учреждения, но они живут и работают в городе. Поэтому в удобном формате нужно будет с ними пообщаться. По ряду аптек необходимых лекарств в продаже нет, они отсутствуют. Есть замечания по ряду лечебно-профилактических учреждений, - заметил Наиль Магдеев.

Заметим, что с начал пандемии в Набережных Челнах выявили 963 случая коронавируса. На данный момент 739 человек выздоровели. Показатель заражения в городе составляет 180,1 на 100 тысяч населения, что на 23% ниже среднереспубликанского.