В Татарстане создадут сеть электронных хабов для доставки лекарств

Чтобы открыть все десять точек потребуется два года, но первый хаб заработает в Казани уже 27 ноября. Фото: Анастасия Осипова

В Татарстане появится сеть электронных хабов (узлов - Ред.) для доставки лекарств. Всего их будет десять: пять - в Казани, остальные - в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. Об этом сегодня, 5 ноября, журналистам сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Чтобы открыть все десять точек потребуется два года. Однако первый хаб заработает в Казани уже 27 ноября. Аптека разместится по адресу Саид Галеева,6 и будет иметь ассортимент из 18 тысяч различных препаратов. Ежедневно его сотрудники смогу доставлять более тысячи заказов.

Отметим, что Галимова призвала жителей республики перестать закупаться лекарствами впрок. Из-за этого действительно нуждающиеся в них люди не могут найти нужный препарат в аптеках.