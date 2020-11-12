В Татарстане выравнивается ситуация с дефицитом лекарств в аптеках

Запрос на некоторые лекарства в ряде районов есть до сих пор, но в целом ажиотаж утихает. Фото: Мария АНАНОВА

В Татарстане начала стабилизироваться ситуация с лекарствами в аптеках. Об этом журналистами на брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Отметим, ранее татарстанцы жаловались на дефицит препаратов, а местные власти просили их не закупаться лекарствами впрок.

Со слов Галимовой, запрос на некоторые лекарства в ряде районов есть до сих пор, но в целом ажиотаж утихает. Однако, у властей есть причины полагать, что лекарственные препараты могут скупаться людьми без рецептов, что запрещено. Поэтому региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса провел онлайн-конференцию с представителями районов и попросил их следить за рецептурой выдачи препаратов.

Напомним, ранее "Комосолка" писала, что в Татарстане планируют создать сеть электронных хабов для доставки препаратов, первый из которых откроется в Казани уже 27 ноября.