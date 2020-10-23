В Казани сбежавшему начальнику ОП «Сафиуллина» нашли замену

Фото: УМВД Казани

В эту пятницу, 23 октября, в Казани руководитель УМВД города Александр Мищихин представил коллективу отдела полиции (ОП) «Сафиуллина» их нового начальника. На эту должность был назначен полковник полиции Айрат Каримов. До этого момента он возглавлял ОП «Савиново». В свою очередь, на его место был назначен Руслан Летфуллин, который ранее занимал должность заместителя начальника отделов полиции «Московский» и «Зареченский».

Напомним, что предыдущий начальник ОП «Сафиуллина» Алексей Ершов пропал сразу после задержания его заместителя. Полицейского начальника объявили в розыск. Его подозревают в получении взяток и «крышевании» незаконного бизнеса.

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