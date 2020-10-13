В Татарстане объявлен в розыск начальник ОП "Сафиуллина"

Полицейского хотели допросить по делу его подчиненного, но он от встречи со следователями уклоняется.

Сотрудники следственного комитета Татарстана не могут допросить начальника ОП "Сафиуллина" Алексея Ершова. Полковник полиции скрылся после того, как по подозрению в получении взяток задержали его заместителя Ильназа Ситдикова.

Сегодня, 13 октября, Ершова объявили в розыск. Начальника казанского отдела полиции подозревают в "крышевании" незаконного бизнеса ОПГ и взяточничестве.

Напомним, что несколько дней назад был арестован замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназ Ситдиков. Его заподозрили в связи с ОПГ "Суконовские", оказании покровительства их незаконным автопарковкам и торговым точкам. По версии следствия, за свои услуги полицейский получал от группировки по 100 тысяч рублей ежемесячно.

У следствия также появились подозрения, что Ситдиков не мог один участвовать в этой преступной схеме. Его непосредственного руководителя - Алексея Ершова, хотели допросить, но от встречи с правоохранителями он уклоняется. Потому полицейского начальника и объявили в розыск.