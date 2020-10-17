По подозрению в содействии побегу своего коллеги в Казани ФСБ допрошен начальник отдела полиции «Ямашевский»

Беглого полицейского подозревают в связях с преступной группировкой, взятках и "крышевании" незаконного бизнеса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, в Казани ФСБ допросила начальника отдела полиции «Ямашевский» Наиля Хабибуллина. Его заподозрили в том, что он содействовал побегу своего коллеги – начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова.

Напомним, в розыск его объявили после того, как он не пришел на допрос следователя. Незадолго до бегства был задержан заместитель Ершова – Ильназ Ситдиков. Полицейского заподозрили в связи с ОПГ. По версии следствия, Ситдиков занимался «крышеванием» незаконных парковок и торговых точек, но одному это было не под силу. Под подозрение в участии в преступной схеме попал его начальник – Алексей Ершов. Отметим, он пока находится в розыске.