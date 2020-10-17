В Казани на улице Гвардейская трамвай снес несколько машин: возбуждено уголовное дело

Следствие также огласило предварительные причины произошедшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По факту «взбесившегося» на улице Гвардейская трамвая было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, 15 октября вагон вышел из-под управления водителя и протаранил легковой автомобиль. Трамвай протащил машину по рельсам и задел ею еще три авто. Пострадал водитель первой машины. Мужчину с места аварии увезли в больницу.

- По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением, из-за неисправности тормозного механизма и коробки передач, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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