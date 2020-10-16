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В Казани трамвай слетел с рельсов и протаранил три машины: возбуждено уголовное дело

В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: ЗПСО №2

Фото: ЗПСО №2

По факту трамвая, который слетел с рельсов и протаранил три машины, в Казани возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, 7 октября в столице Татарстана трамвай на полной скорости слетел с рельсов, снес три столба с проводами и протаранил три машины. В итоге пострадал вагоновожатый и его пассажир.

- По предварительным данным трамвай не смог совершить остановку в виду неисправности тормозного механизма, - поделились информацией в следственном комитете Татарстана.

Все обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что этим инцидентом с казанским трамваем заинтересовались в прокуратуре Татарстана.

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