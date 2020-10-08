В Казани прокуратура начала проверку ДТП с трамваем, слетевшим с рельсов

С места происшествия. Фото: ЗПСО №2

Прокуратура Казани начала проверку вчерашней аварии на улице Технической, когда трехсекционный трамвай пронесся на скорости вперед по дороге, сошел с рельсов и задел сразу три грузовичка-фургона. Во время этого ДТП пострадали водитель трамвая и его пассажир, три водителя фургонов от медицинской помощи в итоге отказались.

По предварительным данным, водитель трамвая превысил скорость. Также есть версия и того, что у вагона отказали тормоза.

Подключились к масштабной проверке и сотрудники прокуратуры после того, как получили поручение от главы надзорного ведомства Татарстана Илдуса Нафикова.

- Прокуратура совместно со специалистами выяснит все обстоятельства инцидента, а также способствовавшие ему причины и условия, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Во время этой проверке будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, оценят и эксплуатационное состояние общественного транспорта и трамвайных путей. Заодно будут изучать, как проходит обучение водителей трамваев.

Тем временем доследственную проверку ДТП с трамваем проводит в следственный комитет Татарстана.