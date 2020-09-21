Завершены поиски пропавшего в Ульяновске 2 месяца назад 16-летнего Саши Федорова

Фото: Ульяновская Региональная Молодежная Общественная Организация "Поиск Пропавших Детей - 73 регион".

В Ульяновске нашли живым 16-летнего Сашу Федорова, который пропал около двух месяцев назад. 27 июля парень вышел из развлекательного центра "Алые паруса" в Заволжском районе, после чего о его судьбе ничего не было известно. О том, что Саша найден живым 21 сентября сообщили волонтеры Ульяновской Региональной Молодежной Общественной Организации "Поиск Пропавших Детей - 73 регион".

Где подросток находился все это время и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, ранее были найдены дети, которые также вышли из ТЦ "Алые паруса" и пропали, но месяцев позже - 26 августа.