В Ульяновске нашли живыми подростков, которые пропали две недели назад

Фото: Ульяновская Региональная Молодежная Общественная Организация "Поиск Пропавших Детей — 73 регион"

В Ульяновске завершились поиски 15-летнего Вани Кузнецова и 14-летней Риты Каштанкиной. Подростки, которые вышли из развлекательного комплекта "Алые Паруса" в Заволжском районе города и пропали еще 26 августа, найдены живыми. Об этом сообщили волонтеры Ульяновской Региональной Молодежной Общественной Организации "Поиск Пропавших Детей - 73 регион".

Где именно находились ребята последние две недели, и почему они не выходили на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Ульяновске до сих пор ищут 16-летнего Сашу Федорова, который вышел из того же развлекательного комплекса "Алый Парус", но месяцем раньше - 27 июля - и пропал.