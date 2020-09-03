В Ульяновске ищут пропавшего 16-летнего подростка

Фото: Ульяновская Региональная Молодежная Общественная Организация "Поиск Пропавших Детей — 73 регион"

В Ульяновской области начались активные поиски 16-летнего Александра Федорова. Мальчик вышел из торгового центра "Алые паруса" в Заволжском районе города и пропал еще 27 июля, но ориентировки на него появились лишь в среду, 2 сентября.

Известно, что Александр ростом около 161 сантиметра имеет худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы и голубые глаза. У него есть татуировка между среднем и указательным пальцами левой руки - цифра 13. Во что мальчик был один на момент пропажи неизвестно.

Просим всех, кто видел Александра Федорова, сообщить об этом по телефонам 8 (8422) 55-28-718, 8 (8422) 55-29-02, 8 (927) 820-96-46, 8 (937) 820-96-46 или 02.