Инаугурация избранного главы Чувашии Олега Николаева состоится 22 сентября

Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии

Стало известно, что инаугурация нового главы Чувашии Олега Николаева состоится в будущий вторник, 22 сентября. Торжественная церемония пройдет в республиканском государственном театре оперы и балета в Чебоксарах. Транслировать мероприятие, в том числе, будет официальное сообщество республики во ВКонтакте.

Напомним, самовыдвиженец Олег Николаев победил на выборах главы региона, которые проходили с 11 по 13 сентября 2020 года. Он набрал 75% голосов избирателей, существенно оторвавшись от других кандидатов.

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