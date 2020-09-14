Олег Николаев - глава Чувашии по результатам выборов 13 сентября 2020

Фото: официальный портал органов власти Чувашии

Оглашены результаты выборов главы Чувашии 2020. После обработки всех бюллетеней стало понятно, что главой республики с существенным отрывом от других кандидатов стал Олег Николаев. Он набрал 75% голосов.

Напомним, Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев был назначен врио главы региона в конце январе текущего года. Произошло это после отставки Михаила Игнатьева, в том числе из-за "шутки" над сотрудником МЧС. Тогда еще глава региона заставил его прыгать ради ключей от новой служебной машины.

СПРАВКА КП

Олегу Николаеву 50 лет. Он родился в деревне Чербай Красночетайского района Чувашии. Окончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР по специальности «техник-строитель промышленного и гражданского строительства». В 1998 году получил высшее экономическое образование по специальности «экономика предприятий и предпринимательская деятельность» в Чувашском государственном университете имени Ульянова.

Работал монтажником, водителем, специалистом службы безопасности, техником-строителем и главным бухгалтером. В итоге оказался в кресле заместителя «Телефонстроя», которое поменял на пост директора ООО «Лизинговая компания малого бизнеса».

В 2002 году Николаев начал работать в правительстве Чувашии. До 2004 года был замминистра экономического развития и торговли— руководителем Департамента развития предпринимательской деятельности.

В 2004 году вернулся в «Телефонстрой», где 4 года находился на должности зам гендиректора, позже перешел в «АЛЗА» зам директора по экономике и финансам. С 2008 по 2009 года работал в Ассоциации региональных банков России в должности директора Центра международного сотрудничества, вице-президента — директора Центра международных связей.

В 2011 году Николаев баллотировался в депутаты Госсовета Чувашии от партии «Справедливая Россия» и бы избран в результате распределения мандатов. Однако он исполнял депутатские полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы.

С 2013 по 2015 года Николаев уже работал в банке «Открытие» руководителем проекта, позже возглавлял проект в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». В сентябре 2015 года баллотировался на должность главы Чувашии и одновременно выдвигался в депутаты Чебоксарского городского собрания. В результате выборов главы Николаев набрал 14,7 % голосов. Но в итоге прошёл в депутаты городского собрания. Правда от этого мандата Николаев отказался, оставшись депутатом Госсовета республики.

А не так давно - 22 января 2020 года, Николаева назначили на пост Председателя комитета Госдумы по делам национальностей.