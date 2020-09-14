Биография избранного главы Чувашии Олега Николаева

Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии

По результатом выборов, Главой Чувашии стал Олег Николаев. Он набрал 75% голосов, существенно обогнав других кандидатов на эту должность. Так. на втором месте в гонке оказался Александр Андреев (10%), а на третьем - Константин Степанов (5%).

Кто же будет руководить республикой ближайшие пять лет? "Комосмолка" публикует биографию некогда простого водителя и монтажника, а сейчас главы региона Николаева.

ДЕТСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Олегу Алексеевичу 50 лет. Он родился в деревне Чербай Красночетайского района Чувашии. Окончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР по специальности «техник-строитель промышленного и гражданского строительства». В 1998 году получил высшее экономическое образование по специальности «экономика предприятий и предпринимательская деятельность» в Чувашском государственном университете имени Ульянова.

РАБОТА

Работал монтажником, водителем, специалистом службы безопасности, техником-строителем и главным бухгалтером. В итоге оказался в кресле заместителя «Телефонстроя», которое поменял на пост директора ООО «Лизинговая компания малого бизнеса».

В 2002 году Николаев начал работать в правительстве Чувашии. До 2004 года был замминистра экономического развития и торговли— руководителем Департамента развития предпринимательской деятельности.

В 2004 году вернулся в «Телефонстрой», где 4 года находился на должности зам гендиректора, позже перешел в «АЛЗА» зам директора по экономике и финансам. С 2008 по 2009 года работал в Ассоциации региональных банков России в должности директора Центра международного сотрудничества, вице-президента — директора Центра международных связей.

С 2013 по 2015 года Николаев работал в банке «Открытие» руководителем проекта, позже возглавлял проект в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

ГОССЛУЖБА

В 2011 году Николаев баллотировался в депутаты Госсовета Чувашии от партии «Справедливая Россия» и бы избран в результате распределения мандатов. Однако он исполнял депутатские полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы.

В сентябре 2015 года Николаев баллотировался на должность главы Чувашии и одновременно выдвигался в депутаты Чебоксарского городского собрания. В результате выборов главы Николаев набрал 14,7 % голосов. Но в итоге прошёл в депутаты городского собрания. Правда от этого мандата Николаев отказался, оставшись депутатом Госсовета республики.

22 января 2020 года, Николаева назначили на пост Председателя комитета Госдумы по делам национальностей. Но уже в конце месяца он сменил отправленного в отставку губернатора региона Михаила Игнатьева. С тех пор Николаев был временно исполняющим обязанности главы.

ЗАРАБОТОК

За 2019 год Олег Николаев заработал 5 433 160 рублей. Правда в то время он был еще не врио главы Чувашии, а депутатом Госдумы.

Согласно декорации о доходах, в собственности Николаева только половина земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров и автомобиль Hyundai IX 5. Вторая половина участка принадлежит его супруге Наталье. За ней, в свою очередь, значится 880 квадратных метров земли, дом площадью 240,7 “квадратов” и иномарка Nissan Micra.

У двух детей главы Чувашии также по половине земельного участка общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров, земля площадью 880 “квадратов” и дом площадью 240,7 “квадратов”. Вместе с тем, у всех членов семьи имеется квартира площадью 168,2 квадратных метров

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Известно, что Олег Николаев женат и воспитывает пятерых детей.