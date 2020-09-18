Рустам Минниханов отправил в отставку правительство Татарстана

В эту пятницу, 18 сентября, в регионе должны утвердить премьер-министра и его заместителей – вице-премьеров. Фото: Пресс-служба президента РТ

Правительство Татарстана отправлено в отставку. Соответствующий указ сегодня, 18 сентября, подписал президент республики Рустам Минниханов.

В документе отмечается, что существующий Кабмин региона будет продолжать действовать до сформирования его нового состава.

Напомним, в эту пятницу состоялась инаугурация переизбранного президента Татарстана Рустама Минниханова. По итогам выборов 2020 он набрал подавляющее большинство голосов.

В этот же день состоится 13-я сессия Госсовета республики. На нем парламентарии должны рассмотреть всего два вопроса: об утверждении премьер-министра Татарстана и его заместителей – вице-премьеров.